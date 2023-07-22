Зміна балансу сил у Кремлі: аналітики проаналізували причини арешту Гіркіна

Арешт російського активіста, колишнього офіцера і терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна може свідчити про те, що між кремлівськими угрупованнями змістився баланс сил не на користь ФСБ.

Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 21 липня йдеться, що саме у ФСБ раніше працював Гіркін. Так, судові документи вказують на те, що російська влада порушила справу проти Гіркіна ще 18 липня. Цього дня він опублікував кілька різких критичних зауважень особисто на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Аналітики зазначили, що Гіркін критикував Путіна також до 18 липня, але його не заарештовували. Деякі джерела припустили, що арешт Гіркіна послідував за його конфліктом з іншим членом "Клубу розгніваних патріотів" щодо ПВК "Вагнер". Інші джерела заявили, що на Гіркіна могли поскаржитися безпосередньо "вагнерівці". Крім того, арешт Стрєлкова може бути пов'язаний із бажанням Кремля усунути всіх так званих "патріотів", які нелояльні Путіну.

Також у звіті зазначили, що у РФ опублікували якийсь секретний документ, у якому йдеться про те, що Адміністрація президента Росії нібито наказала російській владі вжити репресивних заходів проти тих, хто "безумний". Серед них був і Гіркін. Крім того, до списку також потрапили пропагандистка Маргарита Симоньян, деякі відомі російські блогери.

Нагадаємо, 21 липня у РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому, де попередньо здійснили обшуки. Найближчі два місяці до нового судового слухання він проведе в СІЗО.

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