Терориста Гіркіна-Стрєлкова затримали російські правоохоронці

У п'ятницю, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Про це повідомило російське пропагандистське видання РБК з посиланням на два джерела в правоохоронних органах РФ і адвоката Стрєлкова.

Стрєлкова забрали просто з дому близько полудня. В його квартирі співробітники Слідчого комітету РФ проводять обшуки.

За попередніми даними, затримання проводилося нібито через заяву колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Своєю чергою пресслужба Гіркіна-Стрєлкова оприлюднила заяву дружини російського терориста Мирослави Регінської. Вона стверджує, що сьогодні, 21 липня, близько 11:30 до них приїхали представники слідчого комітету РФ і невдовзі вивели з будинку її чоловіка.

"Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм). Про місцеперебування чоловіка мені нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання мене вдома не було", - повідомила дружина Стрєлкова.

Конфлікти Гіркіна-Стрєлкова та Євгена Пригожина

Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) звинуватив засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в допомозі українським силам.

Згодом Гіркін (Стрєлков) заявив, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин одержимий бісами. За рахунок цього він начебто й “виживає”.

Крім того, російський терорист після заколоту Пригожина спрогнозував майбутнє ПВК "Вагнер" і заявив, що найманці вбиватимуть своїх співгромадян у РФ.

"Ті "музиканти", які залишилися у зазначеному НЗФ (незаконному збройному формуванні) під командою убл*дка-кухаря - такі ж зрадники Росії, як і він. Суб'єктивно вони можуть цього не розуміти і тішити себе різними ілюзіями. Але об'єктивно - це саме так, і аж ніяк інакше. Просто тому, що тепер "приватна армія" Пригожина не має жодного морального права вважатися захисницею Вітчизни", - додав Гіркін.

Водночас критикував Гіркін-Стрєлков не лише Пригожина. Під критику російського терориста потрапив і президент РФ Путін. Гіркін закликав диктатора взагалі піти у відставку через невдачі на фронті.

Згодом він знову взявся критикувати владу РФ і заявив, що в російській армії не вистачає людей. Мовляв, укомплектованість російських військ навіть на "спокійніших" напрямках не перевищує 70%.

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