Терорист Гіркін про Пригожина: "Він одержимий бісами"

Терорист Ігор Гіркін вважає, що ватажок ПВК “Вагнера” одержимий бісами. За рахунок цього він начебто і “виживає”.

Про це терорист повідомив керівнику "Національного конгресу татар Москви" Рустему Ямалєєву.

"Я впевнений, що Пригожин одержимий бісами. На 100% впевнений - це людина одержима. Це не означає, що він божевільний, підкреслюю, він одержимий бісами, в натуральному вигляді", - заявив Гіркін.

За його словами, саме стиль поведінки Пригожина вказує на те, що він одержимий темними силами.

"За його псевдопсихозами, за усім, що я про нього чув, кажу, що, так і є. Це страшна людина - садист, психопат. Не означає, що дурний, ні, він розумний. Йому біси допомагають і вони його доведуть до певної кондиції. Це неминуче", - вважає терорист.

Він також додав, що передбачити, скільки ватажок терористів буде жити - неможливо.

"Скільки він проживе, як він проживе - ми не знаємо. Ясно, що він не списаний з активних діячів нашого політичного поля", - підкреслив Гіркін.

Нагадаємо, що терорист Гіркін після повернення командирів захисників "Азовсталі" розхвилювався за долю Путіна.

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