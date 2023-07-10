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Терорист Гіркін про Пригожина: "Він одержимий бісами"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Терорист Гіркін про Пригожина: "Він одержимий бісами"

Гіркін вважає, що Пригожин одержимий "бісами"

На думку терориста, саме "біси" диктують Пригожину, як поступати.

Терорист Ігор Гіркін вважає, що ватажок ПВК “Вагнера” одержимий бісами. За рахунок цього він начебто і “виживає”.

Про це терорист повідомив керівнику "Національного конгресу татар Москви" Рустему Ямалєєву.

"Я впевнений, що Пригожин одержимий бісами. На 100% впевнений - це людина одержима. Це не означає, що він божевільний, підкреслюю, він одержимий бісами, в натуральному вигляді", - заявив Гіркін. 

За його словами, саме стиль поведінки Пригожина вказує на те, що він одержимий темними силами.

"За його псевдопсихозами, за усім, що я про нього чув, кажу, що, так і є. Це страшна людина - садист, психопат. Не означає, що дурний, ні, він розумний. Йому біси допомагають і вони його доведуть до певної кондиції. Це неминуче", - вважає терорист.

Він також додав, що передбачити, скільки ватажок терористів буде жити - неможливо.

"Скільки він проживе, як він проживе - ми не знаємо. Ясно, що він не списаний з активних діячів нашого політичного поля", - підкреслив Гіркін.

Нагадаємо, що терорист Гіркін після повернення командирів захисників "Азовсталі" розхвилювався за долю Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
867
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