Не пілотами єдиними: Черник про проблеми з наданням Україні F-16

З українського боку вже є відібрані пілоти, які готові навчатися керуванню винищувачами F-16. Але коли мова заходить про практику — хто і де буде їх вчити — то тут, хоча різні країни і висловили свою готовність вчити українських пілотів, до практики справа так і не дійшла. Справа тут не лише в пілотах, а й в підготовці інфраструктури і людей, які будуть обслуговувати літак і зброю.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” військовий експерт Петро Черник.

Він зазначив: “На мою думку це носить виключно психологічний характер у американців. Вони ще не прийняли кінцевого рішення, що все-таки треба цю техніку передавати Україні. Добре розуміємо, що навіть ті країни, які мають цю авіацію, без дозволу американців, а в першу чергу їхнього президента, цього зробити не можуть. Мені здається, він має якесь своє бачення цього процесу. І ми не можемо це скасувати”.

Петро Черник наголосив на кількості зброї, яку може F-16 брати на свій борт: “Маю закцентувати увагу на тому, що не пілотами єдиними — тут важлива підготовка інфраструктури і, найголовніше, людей, які будуть обслуговувати літак і зброю, бо F-16 може брати на борт 105 одиниць зброї. Це дуже серйозна робота, а в якійсь частині вона навіть відповідальніша і складніша, ніж саме пілотування бойової машини”.

Нагадаємо, 6 липня, Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) ухвалила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16.

Військово-повітряні сили Румунії мають парк із 17 вживаних літаків F-16, придбаних у Португалії, і купують ще 32 літаки у Норвегії.

За інформацією видання Politico, Україна отримає перші винищувачі F-16 на початку 2024 року.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що винищувачі F-16 можуть надійти до України через шість-сім місяців.

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