В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після тривалої дискусії країни-члени НАТО погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі. Це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення Україні приєднатися до Альянсу", – зазначив міністр.

План дій щодо членства (ПДЧ) – це програма НАТО для адаптації країн-кандидатів перед вступом. Її схвалили 1999 року і відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але минулого року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ – тому Україна теж наполягала, щоб обійти цю програму.

Наразі невідомо, чи пришвидшить скасування ПДЧ вступ України до НАТО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що очікує від саміту НАТО запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди "задля розваги".

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