В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после длительной дискуссии страны-члены НАТО согласились отменить План действий по членству для Украины на пути вступления в Альянс.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"После интенсивных обсуждений союзники по НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность по приглашению Украины присоединиться к Альянсу", — отметил министр.

План действий по членству (ПДЧ) – это программа НАТО для адаптации стран-кандидатов к вступлению. Ее одобрили в 1999 году и с тех пор через нее прошли 11 стран Европы. Но в прошлом году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ – поэтому Украина тоже настаивала, чтобы обойти эту программу.

Пока неизвестно, ускорит ли отмена ПДЧ вступление Украины в НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита НАТО приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "для развлечения".

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