Посол Украины рассказал, как Турция отдавала "азовцев"

Турция не выдвигала никаких условий Киеву по возвращению командиров защитников "Азовстали". В то же время, в Анкаре заинтересованы в этой операции, поскольку они усиливают свои позиции на международной арене.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Напротив, это как раз особенность позиции турецкой стороны, как оказывающей услуги медиатора для того, чтобы сам процесс продолжался. Ее роль в этом конечно важна, поскольку поднимаются и рейтинги и позиция глобального игрока Турции в данном случае только усиливается. Конечно, также следует учитывать рычаги влияния и взаимозависимость определенным образом России и Турции. И возможность принимать такие решения, основываясь, в том числе, на своих интересах. Это не только хороший жест в сторону Украины, но и усиление позиции Турции в коммуникации с российской стороной", - сказал посол.

Он также отметил, что переговоры по освобождению командиров продолжались несколько месяцев. И в этот процесс был задействован "весь дипломатический авангард президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, 8 июля в Украину вернулись командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые после обмена осенью 2022 года были в Турции.

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