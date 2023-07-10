Мужчина показал реальность ночлега в "зоне смерти" на Эвересте - видео

В ту ночь он не собирался спать.

Ежегодно сотни людей пытаются подняться на Эверест, но чтобы достичь вершины на высоте 8848 м над уровнем моря, они должны сначала преодолеть то, что известно как "зона смерти".

Это область на высоте более 8000 метров, где низкий уровень кислорода и высокое атмосферное давление в сочетании делают дыхание невероятно тяжелым. Кислорода так мало, что тело начинает медленно умирать.

Эверест

В зоне смерти альпинисты подвергаются гораздо более высокому риску сердечного приступа или инсульта.

"Ваше тело разрушается и, по сути, умирает", — сказала Insider Шонна Берк, альпинистка, покорившая Эверест в 2005 году. "Это становится гонкой на время".

Другие описывали пребывание в зоне смерти как "бег по беговой дорожке и дыхание через соломинку".

Теперь один альпинист показал реальность ночлега в "зоне смерти" Эвереста.

Видео TikTok, опубликованное Эндрю Хьюзом, показывает его и напарника в кислородных масках. Мужчины сидели в палатке, а снаружи был сильный ветер.

"Сегодня ночью не спать. Придется терпеть хаос до рассвета. Ночь в зоне смерти!" – прокомментировал он.

Опасность "зоны смерти" слишком реальна.

Более 300 человек погибли, пытаясь достичь вершины Эвереста. Их тела до сих пор разбросаны по горе из-за высокой стоимости и опасности попыток изъятия.

Труп на Эвересте / Фото: bigpicture.ru

Напомним, недавно австралиец покорил Эверест, но умер во время спуска. Он отправился в свою экспедицию, снова научившись ходить.

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