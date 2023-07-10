Россияне подтянули резервы к окрестностям Бахмута, чтобы теснить украинцев с отвоеванных у них позиций

Враг работает по своим прежним позициям достаточно прицельно, им помогают беспилотники, но у украинских бойцов есть противодействие для них.

Россияне подтащили резервы к окрестностям Бахмута. Обстреливают наши войска управляемыми авиабомбами, чтобы помешать им закрепиться на новых позициях. В то же время снизили артиллерийские атаки и пытаются бить точно в цель, корректируя огонь из "Орланов" и новых беспилотников "суперкамов". Только за последнюю неделю один экипаж противовоздушной обороны Холодноярской бригады сбил 20 вражеских беспилотников, говорится в ТСН.

Небо над позицией украинцев в окрестностях Бахмута максимально живет, ежесекундно слышны приближающиеся выстрелы артиллерии. Военные понимают, что над ними где-то беспилотник врага, помогающий вести огонь более прицельно. Но впоследствии бойцов предупреждают о приближении авиации с управляемыми бомбами, которыми россияне закидывают нашу пехоту под Бахмутом, чтобы помешать вооруженным силам закрепиться на недавно занятых позициях.

Армейцам удалось существенно продвинуться на окраинах города и теперь засыпают снарядами, которые направляют максимально прицельно с помощью БПЛа. Против них у бойцов есть советская установка, хоть машина и уже полвека, боец Иван бы ее не променял ни на что другое. В начале полномасштабного вторжения солдат служил в пехоте, поэтому на себе почувствовал, как важно надежное прикрытие с неба. “Привык к ней, проходимость у нее лучшая. В любую погоду уезжаю, проезжаю”, — говорит Иван.

Вражеских беспилотников машина бойцов сбили только за последний месяц полсотни. Но не только беспилотников, но даже российский штурмовик Су-25.

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