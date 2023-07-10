"Путин дискредитирован": Пионтковский объяснил, кто может ускорить крах диктатора

Близкое окружение Путина уже думает, как страна будет жить без него.

Близкое окружение президента РФ Владимира Путина понимает, что спасти себя и свое имущество можно, отстранив диктатора от власти.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Олесе Бацман высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Путин дискредитирован, российская политическая система дискредитирована, и возникла очень благоприятная возможность для этой группы убедить Путина. Я даже знаю человека, который будет его убеждать, – это, конечно, Юрий Ковальчук", – сказал он.

Политолог считает, что именно Ковальчук понял, что "гениальный план мирового господства из-за ядерного шантажа" России не удастся и "сейчас надо жизнь спасать", власть и собственность.

"Они это понимают, и без Путина делать это гораздо легче, и народу будет объяснить гораздо легче", – подчеркнул Пионтковский.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские "элиты" уже начали отдавать себе отчет, что они проиграли войну в Украине и прекрасно понимают, что вторжение в нашу страну было преступлением мирового уровня, а не просто ошибкой.

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