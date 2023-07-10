Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО — опрос

Большинство украинцев хочет видеть Украину в НАТО.
На сегодняшний день 89% украинцев выступают за вступление Украины в НАТО.
Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая – 5 июня.
"Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке до 93% на Западе. То есть сейчас общество наконец-то консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд", — говорится в сообщении.
18% опрошенных считают, что Украине стоит отказаться от вступления в Альянс, а для 76% опрошенных такая цена неприемлема.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита, который состоится в Вильнюсе, 12 июля, приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "для развлечения".
Читайте также:
- "Напряженность растет": эксперт объяснил количество атак РФ по Украине
- Кассетные боеприпасы для Украины: в США озвучили правила использования
- Курс валют в Украине на 10 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый