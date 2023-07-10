Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО — опрос

На сегодняшний день 89% украинцев выступают за вступление Украины в НАТО.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая – 5 июня.

"Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке до 93% на Западе. То есть сейчас общество наконец-то консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд", — говорится в сообщении.

18% опрошенных считают, что Украине стоит отказаться от вступления в Альянс, а для 76% опрошенных такая цена неприемлема.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита, который состоится в Вильнюсе, 12 июля, приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "для развлечения".

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