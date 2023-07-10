"Напряженность растет": эксперт объяснил количество атак РФ по Украине

Армия РФ в июле значительно снизила интенсивность ударов и "налетов" по Украине.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, россияне за 10 дней июня выпустили 76 ракет и 43 дрона-камикадзе, а в первой трети июля выпущено лишь 13 КРМБ "Калибр", в частности, последний раз Х-101/555 запускались 24 июня.

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"Все наводит на мысль, что Россия вполне могла сейчас перейти на исчерпавшийся за 2 месяца ударов режим накопления БК. Напомню, что в предыдущий раз россияне взяли паузу обстрелов почти на полтора месяца, с 9 марта по 28 апреля, после чего развернули регулярные обстрелы ограниченным БК", — говорит эксперт.

Коваленко предостерегает, что в этой тишине есть тревожность, ведь с 24 июня только Х-101/555 могли изготовить около 30 ед.

Добавим, что россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев. Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

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