"Напруженість зростає": експерт пояснив кількість атак РФ по Україні

Армія РФ упродовж липня значно знизила інтенсивність ударів та "нальотів" по Україні.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, росіяни за 10 днів червня випустили 76 ракет і 43 дрона-камікадзе, натомість у першій третині липні випущено лише 13 КРМБ "Калібр", зокрема, востаннє Х-101/555 запускалися 24 червня.

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"Все наводить на думку, що Росія цілком могла зараз перейти на режим накопичення БК, який вичерпався за 2 місяці ударів. Нагадаю, що попереднього разу росіяни взяли паузу обстрілів майже на півтора місяці, з 9 березня по 28 квітня, після чого розгорнули регулярні обстріли обмеженим БК", - каже експерт.

Коваленко застерігає, що у цій тиші є тривожність, адже з 24 червня лише Х-101/555 могли виготовити близько 30 од.

Додамо, що росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців. Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

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