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Скільки українців підтримують вступ до НАТО - опитування

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Скільки українців підтримують вступ до НАТО - опитування

Скільки українців підтримують вступ до НАТО - опитування / Фото: ТСН.ua

Більша частина українців хоче бачити Україну у НАТО.

На сьогодні 89% українців виступають за вступ України до НАТО.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня.

"Зараз 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО, причому у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок: від 79% на Сході до 93% на Заході. Тобто наразі суспільство нарешті консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд", - йдеться у повідомленні.

Натомість 18% опитуваних вважають, що Україні варто відмовитися від вступу до Альянсу, а для 76% опитаних така ціна є неприйнятною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від саміту, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди "задля розваги".

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Дата публікації
Перегляди
1103
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