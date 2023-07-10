Жизнь в ОРДЛО и Крыму сравнима с Кубой – ГУР

Ситуация с уровнем жизни на временно захваченных россиянами территориях Украины напоминает Кубу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Русский мир" несет с собой только деградацию, разрушение и архаику, отвергающую людей в доиндустриальную эпоху. Мы это наблюдаем за жизнью в ОРДЛО и в Крыму, где человеческое развитие остановилось еще в далеком 2014 году, когда туда пришли оккупанты", — пишет ГУР.

Руководитель военной разведки Украины Буданов отметил, что "украинские временно оккупированные территории за неполную человеческую жизнь стремительно превратились в Кубу, где с приходом коммунистов к власти началась тотальная деградация и изоляция страны, свернулись политические и экономические свободы, а именно кубинское общество превратилось в гетто- дремучей стагнации".

Как подчеркнули в украинской разведке, "дальнейшее разрушение устаревшей инфраструктуры, падение социального капитала, тотальная деградация образования, культуры, науки, отсутствие возможностей любого развития – вот на самом деле цена так называемого освобождения, о котором лгал Кремль во время оккупации украинских территорий еще в 2014 году. Такую же "Кубу" путинский режим выращивает в гетто Приднестровья”.

В ГУР напомнили, что Украина запустила несколько важных реформ – от децентрализации, когда громады на местах получили ресурсы и полномочия для развития, а также административных услуг. Украинцы получили возможность беспрепятственно посещать другие страны мира, в частности, Европейский Союз. Страна в социальном плане интегрировалась в открытый демократический мир.

"Сравнение временно оккупированных украинских территорий с Кубой – очень выразительное. Мы должны немедленно освободить эти территории, чтобы дать шанс украинским гражданам в оккупации на будущее. Иначе эти территории превратятся в беспросветное Дикое поле ХХІ века, а люди и их судьбы – в заложников имперских амбиций кремлевских слабоумий", — подчеркнули в разведке.

Напомним, по данным ГУР, Россия отправила Росгвардию в ЗАЭС после публикации карты минирования.

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