Посол України розповів, як Туреччина віддавала "азовців"

Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів захисників "Азовсталі". У той же час в Анкарі зацікавлені в цій операції, оскільки вони посилюють свої позиції на міжнародній арені.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів посол України у Туреччині Василь Боднар.

"Навпаки, це якраз особливість позиції турецької сторони, як медіатора, яка надає послуги, для того, щоб сам процес тривав. Її роль у цьому, звичайно, важлива, оскільки піднімаються і рейтинги і позиція глобального гравця Туреччини у даному випадку лише посилюється. Звичайно, також треба враховувати важелі впливу і взаємозалежність певним чином Росії і Туреччини. І можливість приймати такі рішення, базуючись, у тому числі, на своїх інтересах. Це не лише добрий жест в сторону України, а також посилення позиції Туреччини в комунікації з російською стороною", - пояснив посол.

Він також зазначив, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І в цей процес було задіяно "весь дипломатичний авангард президента України Володимира Зеленського»".

Нагадаємо, 8 липня до України повернулись командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега, які після обміну восени 2022 року були у Туреччині.

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