Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Посол України розповів, як Туреччина віддавала "азовців"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2679
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Посол України розповів, як Туреччина віддавала "азовців"

Командири захисників "Азовсталі". / Фото: із соцмереж

Про повернення до України командирів захисників "Азовсталі" стало відомо 8 липня 2023 року.

Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів захисників "Азовсталі". У той же час в Анкарі зацікавлені в цій операції, оскільки вони посилюють свої позиції на міжнародній арені.  

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів посол України у Туреччині Василь Боднар.

"Навпаки, це якраз особливість позиції турецької сторони, як медіатора, яка надає послуги, для того, щоб сам процес тривав. Її роль у цьому, звичайно, важлива, оскільки піднімаються і рейтинги і позиція глобального гравця Туреччини у даному випадку лише посилюється. Звичайно, також треба враховувати важелі впливу і взаємозалежність певним чином Росії і Туреччини. І можливість приймати такі рішення, базуючись, у тому числі, на своїх інтересах. Це не лише добрий жест в сторону України, а також посилення позиції Туреччини в комунікації з російською стороною", - пояснив посол.

Він також зазначив, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І в цей процес було задіяно "весь дипломатичний авангард президента України Володимира Зеленського»".

Нагадаємо, 8 липня до України повернулись командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега, які після обміну восени 2022 року були у Туреччині. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2679
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація