Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Это НАТО не готово принять Украину — Волкер

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
114
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Это НАТО не готово принять Украину — Волкер

Волкер прокомментировал ситуацию с вероятным вступлением Украины в НАТО / Фото: УНІАН

Это не Украина не готова к членству в НАТО, а это Североатлантический союз не готов принять ее.

Об этом заявил в своем сервисе микроблогов Twitter бывший посол Соединенных Штатов при НАТО и эксспецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

Так он прокомментировал соответствующее интервью американскому президенту Джо Байдену.

"Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это будет сказываться", — отметил Волкер.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. Пока нет понимания того, какие документы могут принять страны-члены Альянса на саммите 12 июля. Поэтому украинский глава еще окончательно не решил, поедет ли в Литву.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
114
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация