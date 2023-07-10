Это НАТО не готово принять Украину — Волкер

Это не Украина не готова к членству в НАТО, а это Североатлантический союз не готов принять ее.
Об этом заявил в своем сервисе микроблогов Twitter бывший посол Соединенных Штатов при НАТО и эксспецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.
Так он прокомментировал соответствующее интервью американскому президенту Джо Байдену.
"Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это будет сказываться", — отметил Волкер.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. Пока нет понимания того, какие документы могут принять страны-члены Альянса на саммите 12 июля. Поэтому украинский глава еще окончательно не решил, поедет ли в Литву.
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