Это НАТО не готово принять Украину — Волкер

Это не Украина не готова к членству в НАТО, а это Североатлантический союз не готов принять ее.

Об этом заявил в своем сервисе микроблогов Twitter бывший посол Соединенных Штатов при НАТО и эксспецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

Так он прокомментировал соответствующее интервью американскому президенту Джо Байдену.

"Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это будет сказываться", — отметил Волкер.

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Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. Пока нет понимания того, какие документы могут принять страны-члены Альянса на саммите 12 июля. Поэтому украинский глава еще окончательно не решил, поедет ли в Литву.

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