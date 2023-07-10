Це НАТО не готове прийняти Україну - Волкер

Це не Україна не готова до членства у НАТО, а це Альянс не готовий прийняти її.

Про це заявив у своєму сервісі мікроблогів Twitter колишній посол Сполучених Штатів при НАТО та ексспецпредставник США у справах України Курт Волкер.

Так він прокоментував відповідне інтерв'ю американського президента Джо Байдена.

"Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готове прийняти Україну. І це буде даватися взнаки", - зауважив Волкер.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський ще остаточно не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі наступного тижня. Поки немає розуміння того, які саме документи можуть ухвалити країни-члени Альянсу на саміті 12 липня. А тому український очільник ще остаточно не вирішив, чи поїде до Литви.

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