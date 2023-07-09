Чи загрожують "вагнерівці" НАТО: спецлужби Литви прокоментували

Приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", яку очолює російський бізнесмен Євген Пригожин, наразі не становить пряму загрозу безпеці Латвії та іншим сусіднім країнам.

Про це повідомляє Служби державної безпеки (СДБ) країни із посиланням на свою інформацію, передає Delfi.

Зазначається, що спецслужби постійно отримує інформацію про діяльність російського угруповання найманців "Вагнер" та оцінюють пов'язані з цим ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.

"Від моменту вторгнення Росії в Україну СДБ у співпраці з Державною прикордонною охороною у посиленому режимі здійснює заходи міграційного контролю з метою недопущення в'їзду до Латвії іноземців, які можуть загрожувати національній безпеці Латвія (переважно йдеться про росіян - ред.)", - сказано на сайті видання.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком Пригожин із його терористичним угрупованням "Вагнер" мають вирушити до сусідньої Білорусі. Додамо, що РБ на заході межує із Польщею, на північному заході — з Литвою і Латвією, на сході і північному сході — з Росією, на півдні — з Україною. Країни Балтії та Польща входять до НАТО.

Речник російського президента- диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі. Втім, 6 липня Лукашенко оголосив, що "Вагнера", які приїхали до Білорусі після заколоту, повернулися до Росії.

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