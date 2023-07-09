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Несут ли угрозу "вагнеровцы" НАТО: спецлужбы Литвы прокомментировали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Несут ли угрозу "вагнеровцы" НАТО: спецлужбы Литвы прокомментировали

Западные спецслужбы прокомментировали угрозу для НАТО со стороны "Вагнера" / Фото: reuters.com

Западные спецслужбы постоянно получают информацию о деятельности российской группировки наемников "Вагнер".

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", которую возглавляет российский бизнесмен Евгений Пригожин, пока не представляет прямой угрозы безопасности Латвии и другим соседним странам.

Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) страны со ссылкой на свою информацию, передает Delfi.

Спецслужбы постоянно получает информацию о деятельности российской группировки наемников "Вагнер" и оценивают связанные с этим риски как для национальной, так и для региональной безопасности.

"С момента вторжения России в Украину СГБ в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет меры миграционного контроля с целью недопущения въезда в Латвию иностранцев, которые могут угрожать национальной безопасности Латвия (преимущественно речь идет о россиянах – ред.)", — сказано на сайте издания.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко Пригожин с его террористической группировкой "Вагнер" должны отправиться в соседнюю Беларусь. Добавим, что РБ на западе граничит с Польшей, на северо-западе — с Литвой и Латвией, на востоке и северо-востоке — с Россией, на юге — с Украиной. Страны Балтии и Польша входят в НАТО.

Представитель российского президента-диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевых лагерей. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь. Впрочем, 6 июля Лукашенко объявил, что "Вагнера", которые приехали в Беларусь после мятежа, вернулся в Россию.

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Дата публикации
Просмотры
213
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