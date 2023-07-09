Трофейний "Сонцепьок" тепер працює проти окупантів – потужне відео

У Мережі показали, як працює по окупантах єдиний в Україні ТОС 1А "Сонцепьок".

Збройні сили України затрофеїли у армії РФ ТОС-1А "Сонцепьок". Тепер система залпового вогню працює проти її колишніх власників.

ТОС-1А "Сонцепьок" затрофеїла 67-ма бригада під Києвом. Ця зброя використовується досить рідко через обмежену кількість БК та свою специфіку.

"Коли ця махіна, на якій викарбувано імʼя не просто Героя, а людини, яку ми знали та любили, за кілька секунд випустила повне БК, ледве не накривши нас потужною вогняною хмарою – ми відчули, наче Да Вінчі був поряд з нами в той момент. І він посміхався", - підписали відео автори Костянтин і Влада Ліберови.

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія відправила Росгвардію на ЗАЕС після публікації карти мінування.

Трофейний "Сонцепьок" вправно знищує окупантів

Читайте також: