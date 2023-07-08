У НБУ пояснили, які долари не будуть приймати в обмінниках

Зношені або пошкоджені банкноти пересилатимуть за кордон іноземному банку-кореспонденту для обміну.

Національний банк України скасував незначне зношення банкнот іноземних валют. Справжність купюр перевірятимуть за допомогою лічильників та детекторів валют.

Про це розповіли в НБУ.

Підроблені банкноти повинні вилучатимуть у клієнта та передадуть до НБУ на дослідження.

"З усіма без винятку справжніми банкнотами касири банків та небанківських фінустанов повинні здійснювати валютно-обмінні операції (крім значно зношених чи пошкоджених)", - розповідають у НАБУ.

Натомість зношені або пошкоджені банкноти пересилатимуть за кордон іноземному банку-кореспонденту для обміну.

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До зношених валют належать:

▪️порвані/різані;

▪️обпалені/трухлі/гнилі;

▪️мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;

▪️мають зміни первісного кольору паперу або зображень;

▪️мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

"У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім’яті, трішки забруднені або потерті, – повинні прийматися до обміну. Пам’ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти", - зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, у Нацбанку України наголосили, усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Це, зокрема, стосується "потертих" та м'ятих купюр.

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