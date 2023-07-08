В НБУ объяснили, какие доллары не будут принимать в обменниках

Изношенные или поврежденные банкноты будут пересылать за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.
Национальный банк Украины отменил незначительный износ банкнот иностранных валют. Подлинность купюр будут проверяться с помощью счетчиков и детекторов валют.
Об этом рассказали в НБУ.
Поддельные банкноты будут изыматься у клиента и передадут НБУ на исследования.
"Со всеми без исключения настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны совершать валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных)", — рассказывают в НАБУ.
Изношенные или поврежденные банкноты будут пересылать за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.
К изношенным валютам относятся:
▪️порванные/резанные;
▪️обожженные/ветхие/гнилые;
▪️ имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;
▪Имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;
▪️ имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).
"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, — должны приниматься к обмену. Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", — отметили в НАБУ.
Напомним, в Нацбанке Украины отметили, что все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они настоящие и не изношены или повреждены. Это, в частности, касается потертых и мятых купюр.
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