В НБУ объяснили, какие доллары не будут принимать в обменниках

Изношенные или поврежденные банкноты будут пересылать за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.

Национальный банк Украины отменил незначительный износ банкнот иностранных валют. Подлинность купюр будут проверяться с помощью счетчиков и детекторов валют.

Об этом рассказали в НБУ.

Поддельные банкноты будут изыматься у клиента и передадут НБУ на исследования.

"Со всеми без исключения настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны совершать валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных)", — рассказывают в НАБУ.

Изношенные или поврежденные банкноты будут пересылать за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.

К изношенным валютам относятся:

▪️порванные/резанные;

▪️обожженные/ветхие/гнилые;

▪️ имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

▪Имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

▪️ имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, — должны приниматься к обмену. Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", — отметили в НАБУ.

Напомним, в Нацбанке Украины отметили, что все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они настоящие и не изношены или повреждены. Это, в частности, касается потертых и мятых купюр.

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