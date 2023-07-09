В Турции хотят продлить "зерновое соглашение" еще на три месяца

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена продлить действие "зерновой инициативы".

Об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, что срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля.

"Срок действия действующего соглашения об экспорте украинского зерна истекает 17 июля. За 11 месяцев работы зернового коридора украинские аграрии смогли экспортировать миллионы тонн зерна, чем помогли преодолеть продовольственный кризис по всему миру", — говорится в сообщении.

После вчерашнего визита президента Владимира Зеленского в Турцию , Эрдоган заявил о продлении соглашения.

РФ же усилила свою критику соглашения в предыдущий период продления, заявив, что пакт не обеспечивает достаточно продовольствия для бедных африканских стран. Недавно Москва заявила, что не видит "оснований для дальнейшего продления" соглашения.

Ранее стало известно, что РФ покинет "зерновой коридор" в июле 2023 года. По мнению госпожи посла МИД по особым поручениям Ольги Трофимцевой, это произойдет в 99.9%.

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