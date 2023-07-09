У Туреччині хочуть подовжити "зернову угоду" ще на три місяці

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна має намір подовжити дію "зернової ініціативи".

Про це повідомляє Bloomberg.

Зауважимо, що термін дії "зернової угоди" завершується 17 липня.

"Термін дії чинної угоди про експорт українського зерна закінчується 17 липня. За 11 місяців роботи зернового коридору українські аграрії змогли експортувати мільйони тонн зерна, чим допомогли подолати продовольчу кризу у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

Після вчорашньої візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини, Ердоган заявив про подовження угоди.

Натомість РФ посилила свою критику угоди під час попереднього періоду продовження, заявивши, що пакт не забезпечує достатньо продовольства для бідних африканських країн. Нещодавно Москва заявила, що не бачить "підстав для подальшого продовження" угоди.

Раніше стало відомо, що РФ покине "зерновий коридор" у липні 2023 року. На думку пані посла МЗС з особливих доручень Ольги Трофімцевої, це станеться у 99.9%.

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