Україна стане членом НАТО: Резніков назвав важливий аргумент

Україна - єдина країна у світі, яка має бойовий досвід у боротьбі проти російської агресії, наголосив Резніков.

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом НАТО. На його думку, Альянс сам зацікавлений, щоб Україна приєдналася до них, оскільки має бойовий досвід у протистоянні проти РФ.

Таку думку Резніков висловив в ефірі національного телемарафону у неділю, 9 липня.

"Якщо Росія – головна загроза для НАТО, у мене просте питання до моїх колег-міністрів оборони: скажіть, будь ласка, якщо тільки одна країна у світі має сучасний, ефективний, успішний досвід, як стримувати російську армію, як бити її на полях бою і перемагати, використовуючи, зокрема, сучасну натівську зброю, які ще вам потрібні аргументи, щоб запросити Україну до Альянсу?", - сказав він, заявивши, що "Україна є де-факто країною НАТО і стане де-юре країною НАТО".

Саміт НАТО у Вільнюсі: чого Україні очікувати від зустрічі

Нагадаємо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу. У Зеленського вважають, що під час цієї зустрічі вони можуть ухвалити декларацію щодо гарантій безпеки для України, укладену Києвом та тими країнами, які хочуть надалі такі гарантії надавати.

До слова, раніше інформували, що президент США Джо Байден вважає, що про членство України в НАТО поки зарано говорити.

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