Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив підтримку територіальної цінності України.

Про це він заявив під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, який перебуває у Туреччині з робочим візитом.

"Україна заслуговує на членство в НАТО", - додав турецький лідер.

"Надаватимемо будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги", - сказав він.

Також Ердоган наголосив, що кримські татари затято ведуть боротьбу за незалежність.

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Візити Зеленського до Болгарії, Чехії та Словаччини

Раніше український президент Зеленський здійснив ряд закордонних візитів. Спочатку Володимир Зеленський прибув до Болгарії, де зустрівся з керівництвом держави.

Далі вирушив до Чехії та зустрівся з високопосадовцями цієї держави. Під час цього Чехія оголосила, що передасть ЗСУ гелікоптери, снаряди і навчатиме українських пілотів на F-16

Після вирушив до Словаччини, де зустрівся президенткою Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.

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