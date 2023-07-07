Чехія передасть ЗСУ гелікоптери, снаряди і навчатиме українських пілотів на F-16

Чехія передасть Україні ударні вертольоти й сотні тисяч великокаліберних боєприпасів в найближчі місяці.

Про це заявив чеський прем'єр Петр Фіала за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, який перебуває у Празі з офіційним візитом.

"Я підтвердив сьогодні президенту Зеленському, що Чеська Республіка передасть Україні більше ударних гелікоптерів і ще сотні тисяч одиниць боєприпасів великого калібру в найближчі місяці", – каже Фіала.

Також він пообіцяв допомогти Україні з підготовкою пілотів, у тому числі для літаків F-16, і доставимо до України авіасимулятори, щоб навчання проходило не лише на Заході, а й в самій Україні.

Прем'єр наголосив, що Чехія є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні.

"Війна триває майже 500 днів. Ми відправили в Україну 676 одиниць важкої техніки та понад 4 мільйони одиниць боєприпасів середнього та великого калібру. Це означає, що щодня, починаючи з першого дня війни, з Чехії в Україну виїжджає близько 10 000 одиниць боєприпасів і щонайменше один танк, реактивна установка, гаубиця тощо", – сказав він.

Відповідаючи на питання щодо завершення війни в Україні, Фіала зазначив, що війна має закінчитися тоді, коли Україна гарантує свою незалежність, територіальну цілісність і виштовхне російського агресора зі своєї території.

"Президент (Володимир Зеленський) запевнив мене, що він добре знає про нашу допомогу, яка триває з самого початку російського вторгнення, і що він цінує це та готовий підтримати чеські компанії, які беруть участь у відбудовних проєктах в Україні", – сказав чеський прем'єр.

Своєю чергою президент Зеленський пояснив чеським журналістам важливість далекобійної зброї для України.

"Без далекобійної зброї не тільки важко наступати, але й захищати свою країну. Якщо у вас немає такої зброї, ви не можете знищити ворога на великій відстані", – сказав глава держави.

Раніше президент Чехії Петр Павел прокоментував свою заяву, чому Україна цього року матиме лише одну спробу для контрнаступу.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 6 липня, президент Зеленський одразу після візиту до Болгарії, полетів до Чехії.

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