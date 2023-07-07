Байден схвалив передавання Україні касетних боєприпасів — WP

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це нібито мають оголосити у США вже сьогодні, 7 липня.

Таку інформацію оприлюднило видання The Washington Post.

Цей крок передбачає обхід законодавства США, яке забороняє виробництво, використання або передавання касетних боєприпасів з інтенсивністю відмов понад 1 відсоток. Відповідне рішення ухвалили на тлі занепокоєння з приводу сповільнення контрнаступу ЗСУ проти російських військ і скорочення західних запасів звичайної артилерії.

Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів у США щодо того, чи постачати Україні спірні боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу.

Чому касетні боєприпаси є забороненими у більшості країн

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Касетна зброя вибухає в повітрі над ціллю, випускаючи від десятків до сотень менших суббоєприпасів на великій території. Понад 120 країн приєдналися до конвенції, яка забороняє їхнє використання як "негуманне та невибіркове", зокрема, через високий рівень несправностей, які засмічують природу суббоєприпасами, що не вибухнули. Це, своєю чергою, загрожує "своїм" військовим та цивільним особам навіть протягом десятиліть після закінчення війни.

Сполучені Штати, Україна та Росія, яка сама широко використовувала такі снаряди в Україні, не є сторонами конвенції. Крім того, 8 із 31 члена НАТО, не ратифікували цю конвенцію.

Що про касетні снаряди кажуть в Україні

Сполучені Штати та інші західні партнери відправили до України мільйони некасетних гаубичних снарядів, але їх запаси закінчуються, а виробництво не встигає за попитом.

Тож міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ц ього недостатньо.

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"Росіяни використовують в три-чотири рази більше артилерійських снарядів різного калібру, ніж ми. І ми повинні економити, тому що ми не можемо так інтенсивно обстрілювати", – сказав він.

Резніков переконаний, що касетні снаряди є дуже ефективними і дозволять Україні компенсувати цю різницю в озброєнні з РФ.

"Росіяни використовують їх проти нас, тому для нашої самооборони ми маємо повне право використовувати такі ж боєприпаси", - наголосив Резніков.

Міністр додав, що, оскільки така зброя є небезпечною для цивільного населення, її будуть використовувати лише на території, де є поля.

"Це тільки там [буде використовуватись], де є поля, тому що дуже важливо не завдати шкоди мирному населенню. Ми не будемо використовувати їх (касетні снаряди - ред.) до деокупації міста", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що контрнаступ України сповільнився через укріплену російську оборону та невисокі темпи постачання західної зброї до України.

За його словами, в деяких районах фронту українські військові не можуть "навіть подумати про те, щоб почати атаки", оскільки не мають "відповідної зброї".

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