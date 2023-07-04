Експерт пояснив "повільне" просування ЗСУ під час контрнаступу

ЗСУ не можуть займатись "Жуківщиною" через неспівмірні людські потенціали.

Контрнаступ, який зараз проводять Збройні сили України, буде розвиватись за Херсонським сценарієм.

Також читайте ЗСУ не отримають винищувачі під час контрнаступу — Військовий комітет НАТО

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник, інформує Military Media Center.

Він заявив, що наразі не слід очікувати блискавичності від наступу, тому необхідно набратись терпіння.

Черник заявив, що серед українців поширився хибний наратив, що контрнаступ ЗСУ передбачає блискавичне просування, як це було під час Харківської операції, але ворог зробив висновки і побудував ешелоновану лінію оборони за усіма правилами воєнної науки.

"Пам’ятаємо найголовніше правило цієї війни непоспіх, людські потенціали між нами й противником неспівмірні. "Жуківщина" для нас неприйнятна", - сказав він.

Черник нагадав, що ЗСУ проводили операцію на Херсонщини понад три місяці, створюючи для окупантів "логістичний зашморг" та поступово просуваючись вперед. Те саме наразі ЗСУ повторюють під час контрнаступальних дій. Черник нагадав, що тільки в червні противник втратив 688 артилерійських систем або майже 10 артилерійських бригад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України продовжують просуватися на Таврійському напрямку. Зокрема, на Бердянському.

Крім того, ми раніше інформували, що поблизу Бахмута ЗСУ продовжують чинити тиск на окупантів і вибивають їх з раніше захоплених рубежів.

Читайте також: