ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку: названо відстань

Збройні сили України продовжують просуватися на Таврійському напрямку. Зокрема, на Бердянському. Українські військові просунулися в глибину оборони ворога на два кілометри.

Про це повідомляє спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень.

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до двох кілометрів", - повідомив він.

За даними представника ЗСУ, Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах. Своєю чергою, окупанти чинять спротив. Втім, ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту.

"Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", - наголосив Шершень.

Ситуація на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті інформують, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Протягом минулої доби, 3 липня, вони мали незначні просування.

Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку. Поблизу міста вони продовжують чинити тиск на окупантів і вибивають їх з раніше захоплених рубежів. Також українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав "завдання номер один" нинішнього етапу контрнаступу ЗСУ. За його словами, наразі - це максимальне знищення техніки та живої сили ворога.

Своєю чергою, британська розвідка розкрила підступну тактику росіян. Зазначається, що протягом останніх тижнів Російська Федерація визначила пріоритети та вдосконалила тактику, яка спрямована на уповільнення контрнаступних операцій української бронетехніки на півдні.

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