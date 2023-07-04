ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту: деталі від ISW

Українські Збройні сили проводять контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Протягом минулої доби, 3 липня, вони мають незначні просування.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

Американські фахівці з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр повідомляють, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

Маляр також заявила, що українські оборонці відвоювали дев'ять квадратних кілометрів на сході України. Крім того, кадри з геолокацією показують, що Сили оборони України просунулися на південний захід від Бахмута. Також, за словами представниці Міноборони, протягом минулого тижня українські сили також відбили 28,4 квадратних кілометри на півдні країни.

Своєю чергою, один російський блогер стверджував, що українські військові досягли обмежених успіхів на південь від Оріхова у західній частині Запорізької області. У Міноборони РФ також заявили, що українські війська вели контрнаступальні операції на Лиманському напрямі.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася. Зокрема, на південному фланзі в районі Кліщіївки українські війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої.

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