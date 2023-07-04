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ВСУ ведут контрнаступление на четырех участках фронта: детали от ISW

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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ВСУ ведут контрнаступление на четырех участках фронта: детали от ISW

Украинские военные ведут контрнаступление на четырех участках фронта. / Фото: Associated Press

В частности, наступление происходит в Донецкой области.

Украинские Вооруженные силы проводят контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта. За прошедшие сутки, 3 июля, они имеют незначительные продвижения.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Американские специалисты со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр сообщают, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.

Маляр также заявила, что украинские защитники отвоевали девять квадратных километров на востоке Украины. Кроме того, кадры с геолокацией показывают, что Силы обороны Украины продвинулись юго-западнее Бахмута. Также, по словам представительницы Минобороны, в течение прошлой недели украинские силы также отразили 28,4 квадратных километра на юге страны.

В свою очередь, один российский блоггер утверждал, что украинские военные достигли ограниченных успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области. В Минобороны РФ также заявили, что украинские войска вели контрнаступательные операции в Лиманском направлении.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. В частности, на южном фланге в районе Клещиевки украинские войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои.

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Дата публикации
Просмотры
360
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