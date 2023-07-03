На Бахмутском направлении обстановка снова обострилась – Маляр

Враг активно реагирует на все действия ВСУ и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны.

На Бахмутском направлении обстановка снова обострилась.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны — имели определенный успех. Впрочем, ситуация меняется очень стремительно. Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", — отметила она.

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По данным Маляр, на южном фланге в районе Клещиевки украинские войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои.

В самом Бахмуте тоже неспокойно, отметила заместитель министра обороны. Она добавила, что враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать логистику и нанести ВСУ максимальные потери.

"В то же время, наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем его позиции", — сообщила Маляр.

Напомним, ВСУ уверенно продвигаются для освобождения украинских территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях.

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