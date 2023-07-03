Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась – Маляр

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1563
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась – Маляр

Воїни ЗСУ не дають ворогові пересуватися Бахмутом та уражають вогнем його позиції / Фото: Associated Press

Ворог активно реагує на всі дії ЗСУ та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними й тими самим позиціями може двічі за добу втрачатися та відновлюватися. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - зазначила вона.

За даними Маляр, на південному фланзі в районі Кліщіївки українські війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої.

У самому Бахмуті також неспокійно, зазначила заступниця міністра оборони. Вона додала, що ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику та завдати ЗСУ максимальних втрат.

"Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватися містом та уражають вогнем його позиції", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, ЗСУ впевнено просуваються для звільнення українських територій та мають успіхи на східному та південному напрямках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1563
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація