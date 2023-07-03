На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась – Маляр

Ворог активно реагує на всі дії ЗСУ та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними й тими самим позиціями може двічі за добу втрачатися та відновлюватися. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - зазначила вона.

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За даними Маляр, на південному фланзі в районі Кліщіївки українські війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої.

У самому Бахмуті також неспокійно, зазначила заступниця міністра оборони. Вона додала, що ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику та завдати ЗСУ максимальних втрат.

"Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватися містом та уражають вогнем його позиції", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, ЗСУ впевнено просуваються для звільнення українських територій та мають успіхи на східному та південному напрямках.

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