ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку — Генштаб

На флангах Бахмута тривають важкі бої, ЗСУ мають успіх.
Поблизу Бахмута ЗСУ продовжують чинити тиск на окупантів і вибивають їх з раніше захоплених рубежів.
Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов, повідомляє Military Media Center.
"[ЗСУ] мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", - розповів Ковальов.
Водночас, українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Ситуація в Бахмуті
Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ просуваються на флангах Бахмута і тиснуть окупантів усіма можливими засобами. У самому місті діють "інші підрозділи".
Також чомандувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що, станом на 3 липня, українські воїни вдало відпрацьовують та знищують позиції окупантів.
"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах та ефективне знищення росіян", – повідомив Олександр Сирський.
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