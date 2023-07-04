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ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку — Генштаб

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку — Генштаб

ЗСУ 3 липня мають успіх на Бахмутському напрямку — Генштаб / Фото: Associated Press

На флангах Бахмута тривають важкі бої, ЗСУ мають успіх.

Поблизу Бахмута ЗСУ продовжують чинити тиск на окупантів і вибивають їх з раніше захоплених рубежів.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов, повідомляє Military Media Center.

"[ЗСУ] мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", - розповів Ковальов.

Водночас, українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Ситуація в Бахмуті

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ просуваються на флангах Бахмута і тиснуть окупантів усіма можливими засобами. У самому місті діють "інші підрозділи".

Також чомандувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що, станом на 3 липня, українські воїни вдало відпрацьовують та знищують позиції окупантів.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах та ефективне знищення росіян", – повідомив Олександр Сирський.

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Дата публікації
Перегляди
988
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