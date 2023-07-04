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Скільки "Калібрів" у Чорному морі тримає Росія: дані ОК "Південь"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки "Калібрів" у Чорному морі тримає Росія: дані ОК "Південь"

Станом на ранок 4 липня в Чорному морі є один надводний російський ракетоносій. / Фото: Associated Press

Ситуація залишається стабільно складною.

Станом на ранок вівторка, 4 липня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один надводний російський ракетоносій. Він споряджений вісьмома "Калібрами".

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Зазначається, що корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря і в південній - Азовського. До слова, в акваторії Азовського моря - дев'ять кораблів. 

"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня критичних змін не зазнала, залишається стабільно складною та напруженою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська армія почала рідше застосовувати високоточні та далекобійні ракети. Натомість окупанти активно атакують за допомогою С-300. Вони не можуть летіти далеко, але все ж досягають прифронтових міст.

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Дата публікації
Перегляди
457
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