Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько "Калибров" в Черном море держит Россия: данные ОК "Пивдень"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
415
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько "Калибров" в Черном море держит Россия: данные ОК "Пивдень"

По состоянию на утро 4 июля в Черном море один надводный российский ракетоноситель. / Фото: Associated Press

Ситуация остается стабильно сложной.

По состоянию на утро вторника, 4 июля, в Черном море на боевом дежурстве находится один надводный российский ракетоноситель. Он снаряжен восемью "Калибрами".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Отмечается, что корабельная группировка врага продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря и в южной – Азовского. К слову, в акватории Азовского моря – девять кораблей.

"Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга критические изменения не претерпела, остается стабильно сложной и напряженной", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия начала реже применять высокоточные и дальнобойные ракеты. Вместо этого оккупанты активно атакуют с помощью С-300. Они не могут лететь далеко, но все же достигают прифронтовых городов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
415
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация