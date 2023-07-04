Сколько "Калибров" в Черном море держит Россия: данные ОК "Пивдень"

По состоянию на утро вторника, 4 июля, в Черном море на боевом дежурстве находится один надводный российский ракетоноситель. Он снаряжен восемью "Калибрами".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Отмечается, что корабельная группировка врага продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря и в южной – Азовского. К слову, в акватории Азовского моря – девять кораблей.

"Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга критические изменения не претерпела, остается стабильно сложной и напряженной", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия начала реже применять высокоточные и дальнобойные ракеты. Вместо этого оккупанты активно атакуют с помощью С-300. Они не могут лететь далеко, но все же достигают прифронтовых городов.

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