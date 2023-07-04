ЗСУ не отримають винищувачі під час контрнаступу — Військовий комітет НАТО

Питання передавання Україні західних винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі.

ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв'ю виданню LBC.

"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі під час цього контрнаступу", - сказав він.

За словами Бауера, підготовка пілотів, технічного персоналу та забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, "не будуть доступні до початку цього контрнаступу".

Очільник Військового комітету НАТО зауважив, що прохання України про винищувачі "важливе і зрозуміле", але "не слід змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

"Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", - додав Бауер на питання про те, чи зможе Україна може виграти війну проти Росії без військових літаків.

Коли Україна отримає західні винищувачі

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує перекинути до України хоча б кілька літаків, які чергують біля західних кордонів для захисту неба. Загалом Повітряні сили потребують 120 літаків, щоб забезпечити охорону повітряного простору в мирний час. Проте, в умовах війни, ЗСУ потребують кілька ескадрилій.

Водночас речник Пентагону генерал Патрік Райдер раніше також заявляв, що США не збираються передавати Україні сучасні винищувачі F-16 до контрнаступу.

Так, видання Politico повідомило, що українські військові можуть отримати американські винищувачі F-16 аж на початку 2024 року.

Читайте також: