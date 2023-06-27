F-16 для України: коли стартують навчання для українских пілотів

Вже через декілька днів українські пілоти та інженери можуть прибути на місце навчань, щоб опановувати за кордоном літаки F-16.

Про це повідомило поінформоване джерело ТСН.ua в українському уряді.

"По F16 рішення – так. З високою долею вірогідністю публічно буде оголошено до Вільнюського саміту про початок навчання в конкретному місці. Перші наші льотчики, перші наші інженери в перший тиждень липня, думаю, вже прибудуть на місце для навчання. Про що буде зроблено офіційне оголошення. Це означає, що всі дозволи є, всі ліцензії погоджено і, відповідно, ми починаємо вчитись, щоб в наших Повітряних силах з’явились F16 з системами обслуговування та озброєння. Всі консультації проведено", - повідомило джерело в українському уряді.