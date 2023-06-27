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F-16 для Украины: когда стартуют обучение для украинских пилотов

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
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F-16 для Украины: когда стартуют обучение для украинских пилотов

Вопрос тренировок украинских пилотов уже запущен в работу. / Фото: Getty Images

Украинские летчики вскоре начнут овладевать истребителями F-16, говорят источники ТСН.ua.

Уже через несколько дней украинские пилоты и инженеры могут прибыть на место учений, чтобы овладевать за границей самолетами F-16.

Об этом сообщил информированный источник ТСН.ua в украинском правительстве.

"По F16 решение – да. С высокой долей вероятностью публично будет объявлено до Вильнюсского саммита о начале обучения в конкретном месте. Первые наши летчики, первые наши инженеры в первую неделю июля, думаю, уже прибудут на место для обучения. О чем будет сделано официальное объявление. Это означает, что все разрешения есть, все лицензии согласованы и, соответственно, мы начинаем учиться, чтобы в наших Воздушных силах появились F16 с системами обслуживания и вооружения. Все консультации проведены", — сообщил источник в украинском правительстве.

Напомним, по информации издания Politico, Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что истребители F-16 могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев

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Дата публикации
Просмотры
290
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