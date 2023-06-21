Истребители F-16 для Украины: Зеленский указал, когда могут поступить самолеты

Со слов президента становится ясно, что эти истребители американского производства Украина получит зимой 2023 года.

Истребители F-16 могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает BBC, которому глава государства дал интервью.

Зеленский убежден, что украинские пилоты приступят к обучению на истребителях F-16 в августе 2023 года.

"Украинский лидер снова выступил за то, чтобы Украина получила F-16 американского производства, и убежден, что пилоты истребителей могут начать обучение уже в августе, а первые самолеты могут поступить через шесть-семь месяцев", – говорится в материале издания.

F-16 для Украины

Напомним, Зеленский в конце мая подтвердил, что Украина получит от западных партнеров истребители F-16. Заметим, в Минобороны отмечалось, что для защиты государства войскам нужно 48 таких истребителей.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат оценивал, что на освоение самолетов F-16 украинским пилотам понадобится до полугода. По состоянию на начало июня соответствующие учения еще не были начаты.

В Офисе президента сообщили о создании "коалиции истребителей" для Украины. К началу июня в европейскую часть этой коалиции присоединились восемь стран. Заметим, что речь идет не только о F-16, но и о других моделях боевых самолетов.

США, Великобритания, Нидерланды и Дания заявили о готовности начать обучение пилотов на F-16 уже в ближайшее время.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил о запуске в работу вопроса обучения пилотов на F-16, а вскоре начнутся фактические тренировки на самолетах и симуляторах.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет получить западные истребители накануне 2024 года. По словам министра, было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году "первый F-16 таки взлетел".

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