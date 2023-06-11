F-16 для Украины: Игнат рассказал, когда ВСУ получат истребители

Украина получит от западных партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет – вопрос остается открытым.

Об этом в интервью Украинской правде сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Хочется сказать, в ближайшее время – чтобы вы от меня отстали. Но, пожалуй, так не получится.

Мы проговаривали, что до полугода понадобится нашим пилотам, чтобы освоить этот истребитель", – сказал он.

В то же время он объяснил, что учения пока не проходят.

"Нет, пока. Пилоты, как говорится, на низком старте. Первая группа лучших пилотов отобрана — имеющие боевой опыт, имеющие сотни часов налетов, владеющих английским языком, имеющих молодой возраст. Список обновляется, иногда пилоты даже погибают. Но нужно понимать, что первыми уедут лучшие из лучших. Мы уже ожидаем", — добавил он.

Что известно о передаче Украины F-16

19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марк Рютте объявили о готовности США одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. К "авиационной коалиции" присоединятся и Бельгия и Дания.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты могут дать согласие на передачу Украине современных боевых самолетов, в частности F-16, при условии, что они не будут применяться для ударов по российской территории.

22 мая представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что поставки Украине истребителей F-16 являются приоритетом для США и других западных союзников. Реализовывать соответствующий план партнеры Украины приступят в ближайшие месяцы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что со своей стороны Киев сделает все максимально быстро, чтобы не затягивать процесс получения истребителей F-16. Дальше – дело за партнерами. Речь идет "не об очень большом сроке, а о месяцах".

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