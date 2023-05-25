Украина переводит оборонные закупки на модель НАТО — Резников

Закупки вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины теперь будет проводить Агентство оборонных закупок. Кабмин принял постановление, которое определяет Агентство — службой государственного заказчика Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставок товаров для нужд ВСУ", — заявил Алексей Резников.

В свою очередь заместитель Министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что отныне централизованную закупку товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения государственных программ в сфере национальной безопасности и обороны, будет обеспечивать единое национальное агентство.

По его словам, она в рамках предусмотренных средств будет осуществлять закупки на основании необходимости, определяемой Вооруженными силами Украины.

Отмечается, что на этом этапе Минобороны привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и поставке для помощи в построении механизмов работы Агентства оборонных закупок и проведения оценки соответствия службы государственного заказчика стандартам НАТО.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал изменения в правилах оборонных закупок. Теперь они были разделены на две группы: оружие и продукты. Теперь закупки последних будут полностью открытыми.

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