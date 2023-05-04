Минобороны предлагает снизить предельный возраст для призывников

В условиях военного положения пребывания на военном учете призывников до 27 лет считают нецелесообразным.

В Министерстве обороны наработали предложения изменений в законодательство об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны считают, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

Такое предложение мотивируют тем, что призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется, однако при этом ежегодное прибытие призывников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в частности для прохождения медицинских осмотров, вызывает дополнительные финансовые расходы, нагрузку на медицинских работников и увеличение очередей для прохождения ВЛК.

"Во-вторых, длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации", — отметили в сообщении спикеры Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что такая инициатива согласована с другими правительственными и структурами безопасности и направлена на укрепление обороноспособности государства.

Напомним, на сегодняшний день ситуация с мобилизацией или призывом мужчин от 18 до 27 лет имеет много недостатков.

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