В разведке прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении

В ГУР просят каждый день не спрашивать о контрнаступлении.

Комментируя заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в ГУР сказали, что освобождение территорий Украины от россиян продолжается непрерывно

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, кроме освобождения от оккупационных войск, также проходит еще и оборонная операция.

"Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Увольнение будет. И в Крыму, и на других территориях. До недавнего времени была популярна песня "Скоро уже будет Пасха", а сейчас актуальна "Скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", — отметил Юсов.

Вместе с тем, в украинской разведке призывали ежедневно не спрашивать о предстоящем наступлении Вооруженных Сил Украины.

Заявление Подоляка о контрнаступлении

Михаил Подоля в интервью итальянскому СМИ сказал, что украинское контрнаступление началось и продолжается уже несколько дней. По его словам, ВСУ будут применять оружие от союзников исключительно для освобождения захваченных территорий Украины.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", – цитирует телеканал Подоляка.

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