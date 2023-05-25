Сможет ли украинская ПВО сбивать все 100% ракет: эксперт разъяснил детали

Украинская ПВО сейчас уже способна сбивать даже 100% вражеских воздушных целей, но эта тенденция не всегда может быть постоянно стабильной.

Напомним, по суммарным данным военных и экспертов, в первые дни полномасштабного вторжения украинские защитники сбивали в среднем от 12 до 20% вражеских ракет. Каждый месяц этот показатель рос ориентировочно на 10-15% и уже в октябре прошлого года, когда оккупанты начали вновь массированные обстрелы, эффективность работы ПВО превысила 50% и стремительно дотянула до показателя в 80% сбитых вражеских целей. Речь идет не только о ракетах, но и о дронах-камикадзе, которые до осени россияне использовали в гораздо меньших объемах.

Как укреплялся воздушный щит

Как защита Украины в воздухе усилилась с 12% до почти 90% — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, есть факт, который некоторых может даже удивить.

"В Украине ПВО на начало войны было одной из лучших в Европе по количеству боеспособных единиц. Но у нашей ПВО было много минусов. Один из самых больших недостатков – это то, что большинство было старого советского производства, — говорит Коваленко. — Старая советская техника не позволяла сбивать современные ракеты и некоторые советские. Вторая проблема заключалась в том, что россияне в начале полномасштабного вторжения использовали одновременно огромное количество ракет разного базирования. Это потребовало от нашей ПВО использовать разные алгоритмы. Например, алгоритм противодействия ракете Х-101 отличается от алгоритма противодействия ракете "Калибр". По состоянию на сегодняшний день можно говорить, что в первые месяцы мы имели проблему из-за количества вражеских ракет. Использовалась большая номенклатура ракет, которые прорывали нашу ПВО".

В начале вторжения россиян украинские защитники сбивали менее 20% ракет

По словам эксперта, сейчас, когда Украина получает современные комплексы от партнеров, эффективность значительно повышена и составляет около 90% сбитых целей врага.

На вопрос о том, как Украина продержалась первые месяцы под вражескими ударами без помощи партнеров, эксперт ответил нам так: "Во-первых, россияне недооценили наши возможности. Они переоценивали возможности своей авиации, заходили в глубь нашей территории для осуществления бомбовых и ракетных ударов. Эти самолеты и вертолеты уничтожались".

К этому Коваленко добавляет: "То есть имела место переоценка своих и недооценка наших возможностей. Наши операторы имели опыт благодаря тренировкам, очень быстро получили и боевой опыт. Потенциал россиян очень быстро закончился, его не хватило для того, чтобы уничтожить нашу ПВО. Именно за счет истощения российского ракетного потенциала мы смогли одновременно повышать эффективность противодействия. Враг не может ежедневно совершать по 100-150 ракетных ударов, сейчас они делают это ограниченным боекомплектом или с большими паузами. Это позволило нам не только продержаться, но и компенсировать потери, создать еще более эффективную и надежную ПВО с учетом нашего опыта".

Кроме этого, по словам Коваленко, Россия не может производить сейчас такое количество ракет, чтобы постоянно круглосуточно обстреливать наши территории.

"Россия себя истощила после 10 октября, когда начали массированные системные обстрелы нашей инфраструктуры. А мы смогли увеличить количество уничтоженных российских ракет до 90%-95%. "Кинжал" оказался обычной баллистической ракетой, при производстве которой враг использовал советскую концепцию. У "Кинжала" гиперзвуковая скорость, но это не гиперзвуковая ракета. А ЗРК Patriot создавался именно для уничтожения баллистических ракет. Ничего удивительного", — говорит Коваленко.

На вопрос о том, возможно ли такое, что наша ПВО будет уничтожать 100% вражеских воздушных целей, эксперт сообщил следующее: "Возможно и такое, что это будет нестабильно. Любую современную систему можно прорвать. Однажды можно сбить 100% ракет, можно это сделать на следующий день, но через 2-3 недели 2-3 ракеты могут прорваться.Это зависит от нескольких факторов.На это вливают и погодные условия, и время суток, и тактика. В настоящее время россияне уже испробовали много вариантов, но не все. Они еще будут менять тактику, экспериментировать, я в этом уверен. Сейчас процент сбивания вражеских воздушных целей украинской ПВО – почти 90% и даже больше".

Как изменят ситуацию новые самолеты

О военных самолетах-истребителях F-16, которые может получить Украина, Коваленко говорит так: "Они более эффективны, чем советские МиГ-29 и Су-27. У F-16 гораздо лучший радар, который может фиксировать и сопровождать цель на расстоянии 200 -250 км Это почти в 5 раз лучше, чем возможности Миг-29. Перехват крылатых ракет и дронов-камикадзе будет происходить более эффективно и более безопасно для пилотов».

В то же время, по мнению Коваленко, израильская система ПВО оправдывает себя только в Израиле. "В Украине совсем другая история. Та система ПВО создавалась для перехвата реактивных снарядов, которые производят кустарно. Эта система проблематична с точки зрения интеграции в другие системы ПВО. Наша система вообще уникальна – это смесь советской и западной ПВО, поэтому интегрировать «Железный купол» будет очень тяжело и эффект может быть сомнительным», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о неутешительном прогнозе эксперта относительно возможных обстрелов со стороны России.

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