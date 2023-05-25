Убить или отправить в Гаагу: в ГУР рассказали о планах на Путина

Юсов уверен, что Гаага для Путина и его приспешников неизбежна.
Глава Кремля Владимир Путин, несомненно, является целью №1 для Украины, но не для физического уничтожения, а для задержания и отправки в Международный уголовный суд в Гааге.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он заявил, что некоторые медиа извратили его предварительное заявление. В ГУР не имели в виду, что собираются ликвидировать Путина.
"Украина цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. Сейчас тратить какие-то нам усилия для того, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина, то мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности", — сказал представитель разведки, подчеркнув, что для руководителя Кремля и его приспешник вопрос справедливого наказания должен быть обязательно исполнен.
Юсов уверен, что Гаага для Путина неизбежна.
"И в данной ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив", – добавил он.
Напомним, в интервью Welt представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что для разведки целью №1 являются Путин и Пригожин. Журналисты немецкого издания интерпретировали слова должностного лица, что Путин стоит первым в списке на ликвидацию украинских спецслужб.
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