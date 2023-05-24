У российского диктатора увидели враждебность в заявлениях из Польши.

Польша стала для России не просто недружественной страной, а якобы занимает враждебную позицию по отношению к Кремлю.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМП.

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"Польша — это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я не стал бы называть просто недружественным", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что заявления из Польши о якобы готовности поддержать переворот в Беларуси являются вмешательством в дела другого государства.

Кроме того, он заявил, что РФ будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Беларуси.

Напомним, ранее польский генерал и бывший заместитель министра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что в Польше готовятся к восстанию в Беларуси и в случае чего собираются его поддержать.

Кроме того, мы ранее информировали, что председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться с Россией за то, что советская армия освободила ее от немецких оккупантов.

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