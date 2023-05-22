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Польша начала подсчет убытков от действий СССР во время Второй мировой войны

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
254
Время на прочтение
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Польша начала подсчет убытков от действий СССР во время Второй мировой войны

Польша подсчитывает ущерб от действий СССР / Фото: соцмережі

На ответный шаг страна пошла после заявлений России.

В Польше начали подсчет убытков, понесенных Варшавой в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны. Над этим работает Институт военных дел.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

"Над таким докладом о потерях, понесенных страной в результате действий СССР работает Институт военных дел. Это должно быть основательное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов из западных земель, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные соглашения. Это то, над чем мы работаем, и такой отчет будет подготовлен", — подчеркнул Аркадиуш Мулярчик.

Он также добавил, что доклад должен быть основательно задокументирован как отчет о потерях Польши в результате немецкого нападения.

Напомним, что глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться с Россией за то, что советская армия освободила ее от немецких оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
254
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